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ТАСС

США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране

США будут работать с Украиной над решением конфликта в стране
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США будут работать с "украинскими партнерами" над мирным решением конфликта на юго-востоке страны. Об этом президент Дональд Трамп заявил 10 мая в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба Белого дома.
Их беседа состоялась после переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. "Президент пообщался с министром иностранных дел, подтвердив поддержку Украины со стороны США и свое желание работать с нашими украинскими партнерами с целью мирно урегулировать конфликт", - сказали в Белом доме.
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