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Пенс: минские соглашения являются способом продвижения к миру на Украине

Пенс: Минские соглашения — способ продвижения к миру на Украине
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Минские соглашения являются наилучшим способом продвижения к миру на Украине, заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным.
Как сообщил Белый дом, на встрече Пенс "подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру" на Украине.
Он также подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".
Наряду с этим Пенс "подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта", говорится в сообщении.
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