Пенс: минские соглашения являются способом продвижения к миру на Украине

Павлом Климкиным. Минские соглашения являются наилучшим способом продвижения к миру на Украине, заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс на встрече с главой украинского МИД

Как сообщил Белый дом, на встрече Пенс "подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру" на Украине.

Он также подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Наряду с этим Пенс "подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта", говорится в сообщении.