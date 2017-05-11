Родственники голландцев, погибших в результате крушения малайзийского Boeing-777 под Донецком, заявили, что подают в суд на Украину. Истцы считают, что воздушное пространство государства оставалось открытым, несмотря на опасность для гражданского авиасообщения. Об этом сообщает телеканал RTL

По словам Томаса Схансмана, отца одного из погибших, он намерен объединиться с адвокатом из Германии Элмаром Гимуллом, который уже подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека от четырех граждан Германии.

«Мы не можем вернуть наших родных. Но я думаю, что на нас лежит обязанность бороться за себя и всех тех людей, которые садятся на борт самолета. Полеты должны быть безопасными», - заявил Схансман.

Потерпевшие требуют от Киева по одному миллиону евро за каждого погибшего в результате аварии, общая сумма составляет 300 миллионов евро.

17 июля 2014 пассажирский самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины. В результате 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.