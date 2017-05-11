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Коми: президент США может уволить главу ФБР по любой причине
Экс-глава ФБР написал прощально письмо своим бывшим коллегам, в котором заявил о праве президента США отстранить от должности руководителя бюро по любой причине, передает CNN.
Он также подчеркнул, что не собирает тратить время на обсуждение решение американского лидера Дональда Трампа о снятии с должности.
"Я всегда считал, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе. Я не собираюсь тратить время на споры об этом решении и того, как оно было исполнено", - написал Коми в своем письме.
Экс-глава ФБР отметил, что в неспокойные времена люди должны видеть в ФБР "оплот компетентности, честности и независимости".
Ранее СМИ назвали возможных претендентов на должность главы ФБР.
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