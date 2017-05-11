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СМИ назвали претендентов на пост главы ФБР

Названы претенденты на пост главы ФБР
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Телекомпания CNN назвала шестерых предполагаемых кандидатов на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США.
На должность, освободившуюся после увольнения Джеймса Коми, претендуют бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник Управления полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, бывший руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди.
Кроме того, по данным Fox News, также рассматривается кандидатура бывшего заместителя генпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннета Вайнштейна.
10 мая президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР.
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