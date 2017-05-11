Далее:
Главное сейчас
ТАСС

В ЦРУ создан спеццентр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР

ЦРУ создало в Южной Корее центр борьбы с угрозами от КНДР
Фото:
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало специальный центр для противодействия угрозе, которая исходит от ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В нем подчеркивается, что данный центр "будет опираться на опытных сотрудников со всего управления, объединяя их с тем, чтобы их мастерство и творческий потенциал были направлены против Северной Кореи".
Еще 4 источника
В мире КНДР
ЦРУ
Оставить комментарий

ТАСС: последние новости