В ЦРУ создан спеццентр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало специальный центр для противодействия угрозе, которая исходит от ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что данный центр "будет опираться на опытных сотрудников со всего управления, объединяя их с тем, чтобы их мастерство и творческий потенциал были направлены против Северной Кореи".