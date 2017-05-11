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В ЦРУ создан спеццентр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР
Фото: © REUTERS/Larry Downing
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало специальный центр для противодействия угрозе, которая исходит от ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В нем подчеркивается, что данный центр "будет опираться на опытных сотрудников со всего управления, объединяя их с тем, чтобы их мастерство и творческий потенциал были направлены против Северной Кореи".
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