Источник: США запретят провоз электронных устройств на рейсах из Европы

Администрация президента США Дональда Трампа может распространить запрет на пронос ноутбуков в салоны самолётов, следующих в Америку из ряда европейских стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новая ограничительная мера может затронуть рейсы американских компаний United Airlines, Delta Air и American Airlines.

По словам источников в США и Европе, министерство внутренней безопасности (DHS) в ближайшее время может объявить о новом запрете.

Какие страны попадут под запрет неизвестно.

«Мы продолжаем оценивать обстановку в связи с возможными угрозами и обсуждать возможные угрозы с представителями авиакомпаний и другими заинтересованными сторонами», — заявил представитель DHS Дейв Лапан.

Он отметил, что глава ведомства Джон Келли «ещё не принял решение».

В марте Великобритания и США ввели запрет на провоз электронных устройств на борту самолётов, следующих из ряда стран.