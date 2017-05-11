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Источник: США запретят провоз электронных устройств на рейсах из Европы
Администрация президента США Дональда Трампа может распространить запрет на пронос ноутбуков в салоны самолётов, следующих в Америку из ряда европейских стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Новая ограничительная мера может затронуть рейсы американских компаний United Airlines, Delta Air и American Airlines.
По словам источников в США и Европе, министерство внутренней безопасности (DHS) в ближайшее время может объявить о новом запрете.
Какие страны попадут под запрет неизвестно.
«Мы продолжаем оценивать обстановку в связи с возможными угрозами и обсуждать возможные угрозы с представителями авиакомпаний и другими заинтересованными сторонами», — заявил представитель DHS Дейв Лапан.
Он отметил, что глава ведомства Джон Келли «ещё не принял решение».
В марте Великобритания и США ввели запрет на провоз электронных устройств на борту самолётов, следующих из ряда стран.
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