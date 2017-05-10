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Газета.Ru

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его супругу

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его супругу
Фото:
Сатирический французский журнал Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на избранного президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит Макрон.

Фото: Charlie Hebdo

На рисунке, опубликованном на сайте издания, на красном фоне изображены улыбающиеся Макрон и его беременная жена.
"Он будет творить чудеса!" - гласит надпись на карикатуре.
Ранее еженедельник опубликовал карикатуру на Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая была его соперницей на президентских выборах.
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Charlie Hebdo Национальный фронт
Эммануэль Макрон Марин Ле Пен
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