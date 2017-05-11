Президент США Дональд Трамп принял решение уволить директора ФБР Джеймса Коми после того, как тот отказался предварительно ознакомить его сторонников с заявлениями, с которыми должен был выступить в сенате, это стало "поворотной точкой", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

Трамп, генпрокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн хотели предварительно ознакомиться с тем, что Коми скажет на слушаниях в сенате, касающихся использования экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон частной почты. Когда Коми отказался это сделать, Трамп и его помощники посчитали это нарушением субординации. Отказ Коми в результате стал одним из катализаторов, приведших к его увольнению.

"Из-за этого создалось впечатление, что он больше не может исполнять свои обязанности", — сказал один из неназванных представителей Белого дома. Как отмечает агентство, согласие чиновников заранее представлять свои показания в конгрессе вышестоящим лицам обычно рассматривается как акт вежливости.

Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на источник, Коми был уволен из-за того, что никогда не предоставлял гарантии своей верности президенту США, а также в связи с тем, что при нем ускорилось расследование, касающиеся возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией.

Как ранее сообщал Белый дом, Трамп уволил директора ФБР по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции . По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, за последние несколько месяцев президент США потерял доверие к Коми.

Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.