Юнкер заявил о необходимости восстановления отношений с Россией

"Наши отношения с Россией уже не те, какими были, и не те, какими мы хотели бы их видеть.Но даже если в настоящее время наши отношения проблематичны и отмечены недоверием, это не означает, что они разрушены. Мы должны их восстановить, и думаю, что мы можем это сделать", - сказал Юнкер.

По словам главы ЕК, аспекты, которые привели к разногласиям ЕС и России, "хорошо известны". Он отметил, что, несмотря на это, каналы коммуникаций ЕС и России должны оставаться открытыми.

"Я убежден, что существует общая заинтересованность в улучшении наших отношений. Сегодняшний мир, вне всякого сомнения, нуждается в сотрудничестве, а не в конфронтации - как в отношении экономики и безопасности, так и в геополитической перспективе", - заявил он.

В январе Юнкер заявил, что в ЕС считают преждевременным ставить вопрос об отмене санкций в отношении России