В Бельгии разгорелся скандал из-за "террористического подтекста" в примерах, использованных в пособии по французскому языку для прибывающих в страну мигрантов. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Внимание тележурналистов к плохому учебнику привлекла жительница брюссельской коммуны Андерлехт, принимающая у себя беженца из Ирака. Она вывесила в Facebook фотокопии страницы с упражнением, где среди примеров для обучения правильному произношению носового (назального) звука "о" были использованы фразы: "Он бросил бомбу (bOmbe) и пошел в тюрьму (prisOn)", а также "он показал мне бомбу и тюрьму". Тот факт, что в учебнике эта фраза не несет никакой смысловой нагрузки и соседствует с такими предложениями, как "он выбросил коробку (cartOn) с твоим именем (prenOm)", или "ты мне показал коробку с лимонами (citrOn)", ситуацию нисколько не смягчил.

Директор лингвистического центра "Эразм" Бернар Делеклюз, у которого журналисты потребовали объяснений, немедленно принес свои извинения и заявил о достойной сожаления ошибке. В свое оправдание он смог лишь сказать, что этому учебному пособию уже более трех лет. Делеклюз немедленно распорядился удалить плохие слова из учебника, а поскольку перепечатка займет время, неправильные фразы в существующих дидактических материалах просто замажут.