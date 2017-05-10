Порошенко договорился с членом парламента Швеции о противодействии «Северному потоку — 2»

Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с лидером умеренной коалиционной партии Швеции Анной Кинберг, в ходе которой стороны договорились о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Лидер умеренной партии со своей стороны поздравила Украину с позитивными сдвигами на пути реформ и подчеркнула дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны её политической силы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны согласились с необходимостью сохранять единство внутри Евросоюза в вопросе противодействия России, а также высказались в пользу антироссийских санкций.

«Стороны также скоординировали усилия для противодействия построении Россией газопровода «Северный поток — 2», — подчеркнули в пресс-службе президента.