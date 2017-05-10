Ветеранам в Бресте на День Победы подарили по банке скумбрии и куску мыла

Ветеранам в Бресте на День Победы подарили зубную пасту, печенье, пачку манной крупы, банку скумбрии и кусок мыла. Об этом сообщает «Хартия'97», материал которой основывается на посте одного из пользователей Facebook.

Владимир Кривченя разместил в соцсети снимок с таким набором продуктов. Соответствующий подарок, по утверждению автора публикации, получил его дед — Евгений Бурдейко.

«8 мая 2017 года, мой дедушка, который на фронте с 14 лет, а именно с 1941 по 1945 год. С 1941 года в партизанах, а потом фронт и Берлин, получил подарок (на фото) от страны или территории, которую сначала защищал, а потом освобождал!» — отметил Кривченя.

«Спасибо и на этом, ведь были года, когда ни то что подарка, даже открытки не было ни на день рождение, ни на День победы! А дед ждет у окна каждый год!» — добавил он.

На выложенной пользователем фотографии, помимо продуктов, видно поздравительное письмо, подписанное, в частности, главой администрации Московского района Бреста Вячеславом Дашкевичем. В послании выражается признательность и благодарность за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

По информации сайта belarus.by, на фронтах Великой Отечественной сражалось свыше 1,3 миллиона выходцев из Белоруссии. Здесь военные действия продолжались с 22 июня 1941-го по 28 июля 1944 года. На белорусской земле проходили масштабные сражения и военные операции, среди которых — защита Брестской крепости, оборона Могилева, «Багратион». В годы войны республика потеряла каждого третьего жителя.