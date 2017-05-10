Опубликовано видео об участии украинских танкистов в натовских соревнованиях

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал на своем канале в YouTube видеоролики об участии украинских танкистов в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2017 (танковом биатлоне), проводимых в Германии, на полигоне Графенвер.

В соревнованиях, которые проходят с 7 по 12 мая, принимает участие взвод из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на трех модернизированных танках Т-64БВ.

Машины для участия в соревнованиях были специальным образом подготовлены на Харьковском бронетанковом заводе. На них установили тепловизоры для всех членов экипажа, цифровые радиостанции «Лыбидь К-2РБ», а также средства спутниковой навигации.

Также в соревнованиях участвуют военные из США, Германии, Австрии, Франции и Польши.