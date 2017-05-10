Армия США готовит сценарий войны с Россией

Вооруженные силы США занялись подготовкой нового свода правил проведения операций, необходимого, в частности, из-за возможного конфликта с Россией и Китаем. Об этом сообщает Alkuwaityah

По данным издания, американские военные рассчитывают, что новые правила также помогут в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Подготовка новых правил должна быть завершена осенью 2017 года. После этого армия сможет использовать современные средства разведки и новые вооружения во время операций.

Alkuwaityah отмечает, что «в центре новых правил» окажется идея о способности США противостоять России и Китаю, использующим новейшие истребители и системы ПВО. В документе говорится, что эти страны имеют дальнобойные высокоточные противокорабельные ракеты, которые могут уничтожить американские авианосцы.

Издание также процитировало «российских экспертов», заявивших, что Штаты «не будут атаковать сильного противника, что подтверждает пример Северной Кореи».

Как отмечает «ИноСМИ» , в материале Alkuwaityah речь, скорее всего, идет о пересмотре национальной программы противоракетной обороны Минобороны США.