В Днепре запретили финансирование ветеранов

Глава Днепра (бывшего Днепропетровска) Борис Филатов на своей странице в Facebook заявил, что прекращает финансирование из городского бюджета ветеранских организаций.

"С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО", - написал Филатов (орфография и пунктуация автора сохранены).

9 мая в Днепре произошли столкновения с радикалами, в результате которых восемь участников праздничных мероприятий получили травмы. Также в ряде украинских городов, в том числе в Одессе и Днепре (бывшем Днепропетровске), были задержаны десятки граждан за распространение коммунистической символики.