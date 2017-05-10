CNN: прокуроры затребовали информацию у окружения Флинна

По данным телеканала, сотрудники Флинна получили требование предоставить сведения о деловой активности, которая могла быть каким-то образом связана с Россией. Повестки получили контрактные сотрудники Флинна, работавшие с ним после того, как его уволили с поста директора Разведывательного управления минобороны США (РУМО).

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника РУМО, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.