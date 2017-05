Сноуден прокомментировал увольнение директора ФБР

«Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму за мою политическую активность. Если я могу выступить против его увольнения, то можете и вы», — написал он в Twitter.

This FBI Director has sought for years to jail me on account of my political activities. If I can oppose his firing, so can you. https://t.co/zUp5kquy8q

Также Сноуден заявил, что каждый американец должен осудить «такое политическое вмешательство» в работу ФБР.