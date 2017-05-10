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Сноуден прокомментировал увольнение директора ФБР
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США прокомментировал увольнение главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми.
«Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму за мою политическую активность. Если я могу выступить против его увольнения, то можете и вы», — написал он в Twitter.
This FBI Director has sought for years to jail me on account of my political activities. If I can oppose his firing, so can you. https://t.co/zUp5kquy8q
— Edward Snowden (@Snowden) May 9, 2017
Также Сноуден заявил, что каждый американец должен осудить «такое политическое вмешательство» в работу ФБР.
Во вторник, 9 мая, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, отметив неспособность Коми эффективно руководить ведомством.
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