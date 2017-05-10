Обама признался, что «подсел» на селфи

Экс-президент Соединенных Штатов пошутил, что после ухода из Белого дома стал зависимым от селфи.

Как сообщает RT, Барак Обама также рассказал, о чем он точно не сожалеет после ухода с поста лидера страны. Об этом бывший президент поделился с журналистами во время своего визита в Милан.

По данным телеканала NBC, Обама заявил, что, будучи президентом, он чувствовал, что живет в так называемом пузыре и ему нельзя просто так пойти прогуляться или посидеть в кафе.

Зато теперь, как сказал экс-президент США, он «подсел» на селфи и это тоже плохо.