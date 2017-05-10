NYT: Коми воспринял новость о своем увольнении как розыгрыш

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса . Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Как пишет издание, Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе, когда вдруг услышал эту новость по телевизору на заднем фоне. "В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш", — пишет издание.

В это время помощники Коми стали собираться на заднем фоне и сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Коми пожал руки сотрудникам подразделения ФБР в Лос-Анджелесе и удалился в кабинет, где ему сообщили об увольнении.

Газета отмечает, что на тот момент Коми еще не получил официальную информацию из Вашингтона. Только некоторое время спустя письмо от Трампа было доставлено в штаб-квартиру ФБР. По данным агентства Рейтер, письмо было доставлено лично заместителем помощника президента, экс-руководителем частной охраны Трампа Китом Шиллером.

В свою очередь телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники в ФБР, что об увольнении Коми сообщили по телефону, когда он направлялся в Лос-Анджелес.

Как отмечает телеканал, Коми намерен выполнить до конца запланированную программу мероприятий в Лос-Анджелесе.