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Спайсер: У Трампа нет бизнеса в России
У президента США Дональда Трампа нет связей и бизнеса в России, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Этим заявлением Спайсер ответил на слова члена Сената Конгресса США Линдси Грэма, который призвал изучить вопрос о том, есть ли у Трампа связи с Россией. Грэм обратил внимание, что Трамп до избрания президентом был крупным бизнесменом-миллиардером с широкими международными связями, передает ТАСС.
«Президент, безусловно, узнал о предложении сенатора Грэма после того, как тот его сегодня выдвинул. У него (то есть у Трампа) это не вызывает никаких возражений. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией. Поэтому он приветствует это (предложение Грэма)», - сказал Спайсер.
По словам пресс-секретаря, Трамп дал поручение юристам подготовить ответ Грэму. Спайсер рассказал, что готовить для сенатора письмо о том, что у Трампа нет связей с Россией, будет авторитетная юридическая фирма в Вашингтоне. По словам представителя Белого дома, «это должно быть очень легкое разбирательство».
Напомним, демократы США и даже однопартийцы Дональда Трампа неоднократно обвиняли его в якобы существующих связях с Россией или «российскими хакерами», которым приписывают атаки на американские выборы. Эти слухи много раз опровергала как Москва, так и сам Трамп.
Влиятельные сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн известны своей антироссийской (а порой откровенно русофобской) позицией. В частности, Грэм предложил создать в федеральном бюджете «счет противодействия России», а Маккейн утверждал, будто Россия «обстреливала больницы в Алеппо высокоточным оружием».
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