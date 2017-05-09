Спайсер: У Трампа нет бизнеса в России

«Президент, безусловно, узнал о предложении сенатора Грэма после того, как тот его сегодня выдвинул. У него (то есть у Трампа) это не вызывает никаких возражений. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией. Поэтому он приветствует это (предложение Грэма)», - сказал Спайсер.

По словам пресс-секретаря, Трамп дал поручение юристам подготовить ответ Грэму. Спайсер рассказал, что готовить для сенатора письмо о том, что у Трампа нет связей с Россией, будет авторитетная юридическая фирма в Вашингтоне. По словам представителя Белого дома, «это должно быть очень легкое разбирательство».

Напомним, демократы США и даже однопартийцы Дональда Трампа неоднократно обвиняли его в якобы существующих связях с Россией или «российскими хакерами», которым приписывают атаки на американские выборы. Эти слухи много раз опровергала как Москва, так и сам Трамп.