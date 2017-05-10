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Президент Южной Кореи призвал поддерживать боеготовность ВС страны

Глава Южной Кореи призвал поддерживать боеготовность ВС страны
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что верит в армию страны и призывает её поддерживать боеготовность. Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что вступивший в должность глава государства переговорил с министром обороны страны.
Глава оборонного ведомства сообщил южнокорейскому лидеру, что вооружённые силы страны готовы противостоять провокациям Северной Кореи.
Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин победил на президентских выборах в Южной Корее.
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Министерство обороны
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