Президент Южной Кореи призвал поддерживать боеготовность ВС страны

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что верит в армию страны и призывает её поддерживать боеготовность. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что вступивший в должность глава государства переговорил с министром обороны страны.

Глава оборонного ведомства сообщил южнокорейскому лидеру, что вооружённые силы страны готовы противостоять провокациям Северной Кореи.

Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин победил на президентских выборах в Южной Корее.