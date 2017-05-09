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Источник: племянница Ле Пен уходит из политики
Фото: twitter.com
Племянница экс-кандидата в президенты Франции Марин ле Пен — депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен — намерена объявить об уходе из политики.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
Marion Maréchal-Le Pen va annoncer qu'elle quitte ses mandats politiques (sources FN concordantes) #AFP— Agence France-Presse (@afpfr) 9 мая 2017 г.
В начале февраля племянница Ле Пен в интервью RT рассказала, как партия будет бороться с нелегальной миграцией и восстановит контроль над французскими границами.
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