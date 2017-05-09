Источник: племянница Ле Пен уходит из политики

Племянница экс-кандидата в президенты Франции Марин ле Пен — депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен — намерена объявить об уходе из политики.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

В начале февраля племянница Ле Пен в интервью RT рассказала, как партия будет бороться с нелегальной миграцией и восстановит контроль над французскими границами.