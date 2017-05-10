Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,1% голосов на состоявшихся накануне выборах, согласно принятому утром в среду решению ЦИК

По его данным, переданным агентством Ренхап, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.