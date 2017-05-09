Лидеры государств поздравили Путина и россиян с Днём Победы

Ряд лидеров государств поздравили президента России Владимира Путина и россиян с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин рассказал, что могло бы произойти с русским народом в случае поражения в Великой Отечественной войне.