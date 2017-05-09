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Лидеры государств поздравили Путина и россиян с Днём Победы
Ряд лидеров государств поздравили президента России Владимира Путина и россиян с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Поздравительные телеграммы Путину отправили президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, белорусский и казахстанский лидеры Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев и другие главы государств.
Ранее Путин рассказал, что могло бы произойти с русским народом в случае поражения в Великой Отечественной войне.
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