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Газета.Ru

Израиль вызвал посла Турции после слов Эрдогана об "оккупации Иерусалима"

МИД Израиля вызвал турецкого посла
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МИД Израиля вызвал посла Турции в стране Кемаля Окема для разъяснений заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, сообщает The Jerusalem Post.
Ранее Эрдоган призвал мусульман "как можно чаще посещать мечеть Аль-Акса", расположенную на храмовой горе Иерусалима, так как "Иерусалим находится под оккупацией" Израиля.
"Те, кто систематически нарушает права человека в своей собственной стране, не должны поучать единственную демократию в регионе", - сказал представитель МИД Израиля Эммануэль Начсон.
Он подчеркнул, что Израиль защищает свободу вероисповедания для людей всех религий, в том числе иудеев, мусульман и христиан.
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