В МВД Украины акцию «Бессмертный полк» назвали политической провокацией

МВД Украины заявили, что акция «Бессмертный полк» является политической провокацией.

Об этом телеканалу «112 Украина» заявил директор департамента коммуникации украинского МВД Артём Шевченко

«...мы прекрасно понимаем, что эта акция сама является политической провокацией, определённой политической технологией, авторы которой сидят в столице страны-агрессора, специально таким образом раздувают политические страсти в нашей раскалённой войной стране, которая очень больно воспринимает такие вещи», — заявил Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилось шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие 850 тысяч человек.