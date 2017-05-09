Джон Теффт призвал сплотиться народы России и США

Посол США в России Джон Теффт заявил, что образ акции "Бессмертный полк" навсегда останется для него олицетворением того, какую высокую цену пришлось заплатить народам Советского Союза для победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в своем блоге в "Живом журнале".

"Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза", - написал дипломат.

По словам Теффта, такие акты памяти столь важны потому, что с каждым годом остается все меньше участников той войны.

"Мы должны также не забывать, ради чего все это было... Они боролись за идею мира и свободы во всем мире - мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу", - подчеркнул посол.

Теффт призвал последовать примеру простых американцев и россиян, которые сплотились за правое дело во время войны.

"Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру", - добавил дипломат.

9 мая 2017 года отмечается 72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.