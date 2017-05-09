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Трамп назвал историю про его связи с РФ "абсолютной ложью"
История про связи Трампа и России - "абсолютная ложь", написал президент США Дональд Трамп в Twitter.
"История о связях России и Трампа - абсолютная ложь. Когда уже наконец прекратится этот абсурд на деньги налогоплательщиков?", - сказано в сообщении.
Кроме того, Трамп отметил, что экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер подтвердил на слушаниях в конгрессе, что между Трампом и Москвой не было и нет никаких связей.
В начале января появился совместный доклад трех разведслужб США - ЦРУ, ФНБ и ФБР, в котором было сказано, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию в США, однако никаких доказательств приведено не было, якобы из-за "секретности информации". При этом в докладе фигурировали ссылки на передачи телеканала Russia today пятилетней давности.
Кремль ранее также опроверг инсинуации американских разведслужб. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в обнародованных данных нет ничего такого, что было бы в интересах России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал заявления о российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США "безосновательными".
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