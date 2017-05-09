История про связи Трампа и России - "абсолютная ложь", написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"История о связях России и Трампа - абсолютная ложь. Когда уже наконец прекратится этот абсурд на деньги налогоплательщиков?", - сказано в сообщении.

Кроме того, Трамп отметил, что экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер подтвердил на слушаниях в конгрессе, что между Трампом и Москвой не было и нет никаких связей.

В начале января появился совместный доклад трех разведслужб США - ЦРУ , ФНБ и ФБР , в котором было сказано, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию в США, однако никаких доказательств приведено не было, якобы из-за "секретности информации". При этом в докладе фигурировали ссылки на передачи телеканала Russia today пятилетней давности.