СМИ: Дипломатам из России не дали возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве

Российским дипломатам помешали возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве, сообщает газета «Коммерсант»

Когда сотрудники посольства России попытались возложить цветы к памятнику, группа неизвестных перекрыла подступы к монументу и даже после переговоров не позволила подойти к нему.

Отмечается, что вместо этого дипломаты возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину , руководившему операцией по освобождению Киева.

Ранее в честь Дня Победы в столице КНДР официальные лица возложили венок и цветы к монументу «Освобождение» в центре города.