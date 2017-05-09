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СМИ: Дипломатам из России не дали возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве
Российским дипломатам помешали возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве, сообщает газета «Коммерсант».
Когда сотрудники посольства России попытались возложить цветы к памятнику, группа неизвестных перекрыла подступы к монументу и даже после переговоров не позволила подойти к нему.
Отмечается, что вместо этого дипломаты возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, руководившему операцией по освобождению Киева.
Ранее в честь Дня Победы в столице КНДР официальные лица возложили венок и цветы к монументу «Освобождение» в центре города.
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