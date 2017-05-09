В Донецке более десяти тысяч человек празднуют День Победы

Парад в честь 72-й годовщины Великой Победы начался в Донецке, по центральной улице города от площади имени Ленина проходят парадные расчеты, на празднике присутствуют более 10 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости

На празднике присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко , главы министерств и ведомств. Парад проходит по плану, внештатных ситуаций не зафиксировано. Также на празднике присутствует глава байкерского движения "Ночные волки"

"Сейчас количество зрителей, по предварительным подсчетам, — более 10 тысяч человек. Все проходит по плану. Внештатных ситуаций не фиксировалось", — сказал РИА Новости представитель МВД ДНР.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.