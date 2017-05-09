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В Австралии оплатят медицинское обслуживание аборигенам, пострадавшим от ядерных испытаний

Австралийским аборигенам оплатят медобслуживание
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Австралийские коренные народы, подвергшиеся воздействию радиации от ядерных испытаний Великобритании, получат улучшенное медицинское обслуживание.
Как сообщает Русская служба BBC, претендовать на привилегию смогут те, кто пострадал с 1952 по 1963 год, когда Британия взрывала бомбы в Маралинге и Эму Филд в Южной Австралии и на островах Монтебелло у Западной Австралии.
Хотя для испытаний и выбирали отдалённые участки, местные жители всё равно подвергались воздействию радиации.
Ядерные испытания проводились при поддержке правительства Австралии.
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Австралия
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