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В Австралии оплатят медицинское обслуживание аборигенам, пострадавшим от ядерных испытаний
Австралийские коренные народы, подвергшиеся воздействию радиации от ядерных испытаний Великобритании, получат улучшенное медицинское обслуживание.
Как сообщает Русская служба BBC, претендовать на привилегию смогут те, кто пострадал с 1952 по 1963 год, когда Британия взрывала бомбы в Маралинге и Эму Филд в Южной Австралии и на островах Монтебелло у Западной Австралии.
Хотя для испытаний и выбирали отдалённые участки, местные жители всё равно подвергались воздействию радиации.
Ядерные испытания проводились при поддержке правительства Австралии.
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