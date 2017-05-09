СМИ: рыбак в КНР нашел обломок крыла неизвестного самолета

Житель города Таншань (северная провинция Хэбэй), ловивший в одной из местных рек рыбу, обнаружил обломок крыла боевого самолета с 16 снарядами неизвестного происхождения. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэньван".

В настоящий момент специалисты устанавливают происхождение находки размером 5 на 1,5 метра. Для безопасной транспортировки боеприпасов на место прибыла полиция и спасатели. Обломок крыла отправлен на изучение в городскую администрацию.