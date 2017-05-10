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Макрон составил команду из похожих на себя политиков
Фото: © РИА Новости . Кристина Афанасьева
«Известия» рассмотрели кандидатуры из команды нового президента Франции Эммануэля Макрона и попытались понять, какое влияние на политику Парижа окажет новая администрация в Елисейском дворце.
Эксперт по Франции из Университета Ноттингема Пол Смит заявил «Известиям», что Макрон выбрал себе в команду специалистов, похожих на себя самого. Нового президента Пятой республики называют не только молодым (ему 39 лет), но и «элитарным» политиком. Макрон окончил престижный парижский лицей имени Анри IV и учился в Sciences Po, откуда выпускается политическая и дипломатическая элита Франции. Кроме этого, новый президент получил послевузовское образование в Национальной школе администрации.
В команду Макрона вошли молодые технократы, прошедшие систему элитного французского образования и возрастные и опытные политики, например, 65-летний Жан Пизани-Ферри (бывший глава политотдела в администрации Франсуа Олланда, работавший также в Европейской комиссии и МВФ).
44-летний Алексис Колер, напротив, представитель молодой элиты и обладатель такого же, как и Макрон, числа дипломов. Колера также именуют «вторыми мозгами» Макрона.
В команде Макрона важное место занимают бывшие сторонники экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Когда скандал с сексуальными домогательствами перечеркнул его политическую карьеру, симпатизировавшие ему политики примкнули к Франсуа Олланду, однако быстро в нем разочаровались. Сейчас они также вошли в команду Макрона.
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