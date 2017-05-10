Макрон составил команду из похожих на себя политиков

«Известия» рассмотрели кандидатуры из команды нового президента Франции Эммануэля Макрона и попытались понять, какое влияние на политику Парижа окажет новая администрация в Елисейском дворце.

Эксперт по Франции из Университета Ноттингема Пол Смит заявил «Известиям», что Макрон выбрал себе в команду специалистов, похожих на себя самого. Нового президента Пятой республики называют не только молодым (ему 39 лет), но и «элитарным» политиком. Макрон окончил престижный парижский лицей имени Анри IV и учился в Sciences Po, откуда выпускается политическая и дипломатическая элита Франции. Кроме этого, новый президент получил послевузовское образование в Национальной школе администрации.

44-летний Алексис Колер, напротив, представитель молодой элиты и обладатель такого же, как и Макрон, числа дипломов. Колера также именуют «вторыми мозгами» Макрона.