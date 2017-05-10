Что делают бывшие главы государств на пенсии

42-й президент США Билл Клинтон напишет книгу-триллер в соавторстве с видным американским писателем Джеймсом Паттерсоном. Произведение будет называться «Президент пропал», а выйти в свет книга должна в июне 2018 года. Финансовая сторона сотрудничества экс-президента и писателя не разглашается.

«Работа над книгой о действующем президенте, опираясь на то, что я знаю о работе и жизни в Белом доме и о том, как всё в Вашингтоне работает, — была большим удовольствием», — заявил Клинтон.

Издательства, занимающиеся публикацией книги, назвали её «уникальным сочетанием интриги, саспенса и закулисной мировой драмы в высших коридорах власти».

Это не первый писательский опыт экс-президента — его перу принадлежат четыре книги, однако «Президент пропал» станет его дебютом в художественной литературе.

«Работа с президентом Клинтоном стала вершиной моей карьеры, а открытый доступ к его личному опыту добавил роману уникальных деталей», — рассказал о совместной работе Паттерсон.

Помимо писательского ремесла Клинтон продолжает играть на саксофоне.

Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама явно не грустит после того, как в январе он покинул Белый дом. 44-й президент США вместе с семьёй перебрался в особняк стоимостью $5,3 млн в Вашингтоне, где занимается написанием своей очередной книги.

Сразу после инаугурации Дональда Трампа и передачи президентских полномочий, Барак Обама вместе с супругой отправился в отпуск на Виргинские острова, где в компании миллиардера Ричарда Брэнсона он с удовольствием осваивал виндсёрфинг.

Кроме того, Обама начал небезуспешно выступать на публике — только за два выступления в Нью-Йорке он получит по $400 тыс. Также, выступая в Чикагском университете в конце апреля, Обама заявил о намерении сконцентрироваться на работе с молодёжью и подготовке нового поколения лидеров.

Во вторник, 9 мая, отвечая на вопрос журналиста в Милане о жизни после Белого дома, Обама пожаловался на одиночество.

«Ты живёшь в таком пузыре. И это очень милая тюрьма. У тебя нет возможности просто так пойти прогуляться или посидеть в кафе», — сказал бывший хозяин овального кабинета.

При этом бывший президент добавил, что теперь «находится в плену селфи, что тоже плохо».

В конце апреля бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон купил за £25 тыс. (около 1,9 млн рублей) небольшой фургончик, в котором он намерен заняться написанием книг. Дизайнерский садовый домик, внешне похожий на фургон, внутри представляет из себя настоящий дом с большим диваном-кроватью и даже дровяной печью.

Своё новое приобретение бывший британский премьер уже поставил во дворе своего дома, и за новую «хижину» развязалась настоящая борьба.

«Мои дети хотят использовать её как детский игровой домик. Я хочу использовать её как комнату для написания книг, мои сыновья хотят, чтобы это была ещё одна спальня», — рассказал Кэмерон.

У королевы Великобритании Елизаветы II сразу два хобби — лошади и собаки. О любви правящего монарха к вельш-корги знают, наверное, все, но у королевы есть ещё дорги (помесь такс и корги), несколько лабрадоров и кокер-спаниелей, которых Елизавета II тренировала сама.

Так же страстно королева увлекается скачками — по состоянию на 2013 год её лошади выиграли более 1600 забегов, включая многие престижные гонки. Долгое время Елизавета сама объезжала лошадей и время от времени появлялась на официальных мероприятиях верхом.

Необычное для монарха хобби также у правящей королевы Дании Маргрете II — она серьёзно увлекается живописью и дизайном костюмов. Ещё в 1970-х она стала автором цикла иллюстраций к роману «Властелин колец» Джона Р.Р. Толкина, а позднее Маргрете всерьёз занялась созданием костюмов и сценографии для театральных и балетных постановок, по большей части — по произведениям Ганса Христиана Андерсена.

Она участвовала в создании нарядов для телевизионной постановки «Пастушка и Трубочист», фильмов «Снежная королева» и «Дикие лебеди», а также балетов «Любовь в мусорном ящике», «Дюймовочка», «Двенадцать пассажиров почтовой кареты», «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик» и «Свинопас».

Помимо традиционного для политиков писательского ремесла (в основном, в части мемуаров) экс-президент США Джордж Буш-младший всерьёз увлекается живописью. В 2014 году в его президентской библиотеке в Далласе прошла выставка картин «Искусство лидерства: личная дипломатия президента», состоявшая из 30 портретов мировых лидеров, с которыми ему приходилось встречаться.

В 2017 году вышла книга «Портреты мужества», в которой истории о ветеранах военной службы сопровождаются портретами кисти Буша-младшего. Он же стал автором описаний к репродукциям, в которых рассказываются краткие истории ветеранов Афганистана и Ирака.

По словам бывшего главы Белого дома, тяга к прекрасному у него проснулась после прочтения книги бывшего британского премьера Уинстона Черчилля «Живопись как времяпрепровождение», изданной в 1948 году. Помимо прочего Буш-младший рисует собак, пейзажи и натюрморты.

Бывший президент Франции Жак Ширак был инициатором создания Парижского музея примитивного искусства, который открылся в конце июня 2006 года на набережной Бранли. В коллекции музея собраны образцы первичного искусства народов Африки, Азии, Америки и Океании.

На базе музея функционирует образовательно-просветительский и научный центр. В музейных фондах собраны более 300 тыс. предметов искусства, но в центральном здании выставлены 3500 экспонатов, расположенных по географическому принципу.