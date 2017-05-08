91-летнюю королеву Елизавету поймали за рулем Jaguar

Британская королева Елизавета, недавно отметившая свой 91-й день рождения, судя по всему, пребывает в добром здравии и не чурается свойственных, казалось бы, молодым удовольствий. Так, Ее Величество была замечена и сфотографирована за рулем роскошного Jaguar X-Type цвета морской волны. Королева управляла автомобилем, направляясь с воскресной службы, пишет The Daily Mail

The Queen is spotted driving a Jaguar back from church service in Windsor Park https://t.co/PoKBUjIpMa pic.twitter.com/Zg9hjESdHJ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 8 мая 2017 г.

Правда, почетная роль пассажира досталась не супругу королевы, 96-летнему принцу Филиппу, который объявил о скором отходе от государственных дел. Рядом с Елизаветой сидел молодой телохранитель.