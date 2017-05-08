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Московский Комсомолец

91-летнюю королеву Елизавету поймали за рулем Jaguar

91-летнюю королеву Елизавету поймали за рулем Jaguar
Фото:
Британская королева Елизавета, недавно отметившая свой 91-й день рождения, судя по всему, пребывает в добром здравии и не чурается свойственных, казалось бы, молодым удовольствий. Так, Ее Величество была замечена и сфотографирована за рулем роскошного Jaguar X-Type цвета морской волны. Королева управляла автомобилем, направляясь с воскресной службы, пишет The Daily Mail.
Правда, почетная роль пассажира досталась не супругу королевы, 96-летнему принцу Филиппу, который объявил о скором отходе от государственных дел. Рядом с Елизаветой сидел молодой телохранитель.
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В мире Великобритания
Daily Mail
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