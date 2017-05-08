Трамп: Замешанный в скандале Флинн получил секретный допуск от Обамы

"Администрация Обамы дала генералу Флинну наивысший допуск к секретным материалам, но СМИ редко любят об этом говорить", - написал Трамп в Twitter.

При Обаме Флинн занимал пост начальника Разведывательного управления министерства обороны США . Трамп назначил его своим советником, но позднее уволил из-за разразившегося скандала с причастностью генерала к так называемому российскому "вмешательству" в американские выборы и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.

На этой должности Флинн пробыл чуть более трех недель (с 20 января по 13 февраля 2017 года). Генерал ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком . Как писали американские СМИ, он могли обсуждать возможное снятие санкций с России.