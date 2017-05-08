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Трамп: Замешанный в скандале Флинн получил секретный допуск от Обамы
Отставной генерал Майкл Флинн, на короткий срок назначенный президентом США Дональдом Трампом на должность советника по вопросам национальной безопасности и вскоре уволенный в связи со скандалом, получил доступ у секретной информации еще при администрации Барака Обамы. Об этом, как сообщает РИА Новости, напомнил нынешний хозяин Белого дома.
"Администрация Обамы дала генералу Флинну наивысший допуск к секретным материалам, но СМИ редко любят об этом говорить", - написал Трамп в Twitter.
При Обаме Флинн занимал пост начальника Разведывательного управления министерства обороны США. Трамп назначил его своим советником, но позднее уволил из-за разразившегося скандала с причастностью генерала к так называемому российскому "вмешательству" в американские выборы и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.
На этой должности Флинн пробыл чуть более трех недель (с 20 января по 13 февраля 2017 года). Генерал ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как писали американские СМИ, он могли обсуждать возможное снятие санкций с России.
По данным агентства AP, Обама предупреждал Трампа, что Флинн не подходит для должности советника. Однако, как заметил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, предыдущий президент США ничем не подкрепил свои подозрения.
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