"Мужик в кепке" стал звездой французских соцсетей после победы Макрона

Молодой активист движения "Вперед", которое возглавляет победивший на президентских выборах Эммануэль Макрон , неожиданно стал одной из самых обсуждаемых персон во франкоязычном сегменте социальных сетей.

В воскресенье, когда стали известны предварительные результаты выборов, Макрон появился перед своими сторонниками на площади перед Лувром, где спел "Марсельезу". Следившие за выступлением зрители обратили внимание на мужчину в бейсболке, который стоял на сцене непосредственно за Макроном и активно подпевал будущему президенту Пятой республики.

В социальных сетях сразу же разгорелось обсуждение личности неизвестного энтузиаста, который получил прозвище "мужик в кепке".

Как установили французские СМИ, речь идет о 31-летнем жителе Нанта, владельце пиццерии по имени Морган Симон. Он объяснил, что оказался на сцене как один из активистов движения и занял место за Макроном, поскольку увидел, что оно не занято. Мужчина добавил, что всегда носит бейсболку и ему не пришло в голову снять ее даже при данных обстоятельствах.