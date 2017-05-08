Олланд назвал дату передачи Макрону президентских полномочий

Действующий глава государства отметил, что всегда готов помочь своему преемнику, передает РИА Новости . «Он был избран, он президент и теперь ему предстоит, благодаря полученному у меня опыту и тому, что мы сделали вместе, продолжить свой путь», — отметил Олланд.

Отвечая на вопрос, не предал ли его Макрон, ушедший в отставку с поста министра экономики в правительстве социалистов в 2016 году и организовавший собственное движение «Вперед!», Олланд заявил: «Нет, он сделал то, что считал нужным, он был рядом со мной, потом — продолжил путь самостоятельно».

Президентский мандат Олланда истекает 14 мая в полночь, отмечает Le Figaro.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента, передает BFMTV. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.