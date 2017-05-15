На региональных выборах победила партия Меркель

На выборах в ландтаг земли Северный Рейн — Вестфалия лидирует партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом. Согласно прогнозам, она получила 33 процента голосов, передает Deutsche Welle

У Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — 31,5 процента, Либеральная СвДП получает 12,7 процента, «Союз-90»/«зеленые» — 6,3 процента, Левая партия — 4,8 процента голосов. Правопопулистская «Альтернативы для Германии» (АдГ) получает 7,3 процента, Партия пиратов — 0,9 процента. Другие партии набирают в сумме 3,5 процента. Проходной барьер — пять процентов.

Кандидат от СДПГ, глава земельного правительства Ханнелоре Крафт заявила об уходе в отставку с поста вице-председателя СДПГ и председателя отделения партии. По сравнению с результатом прошлых выборов партия потеряла более восьми процентных пунктов голосов.