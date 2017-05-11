Россия представляет одну из главных угроз для США. Такая точка зрения содержится в распространенном заявлении директора Национальной разведки США Дэниела Коутса перед слушаниями в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

"Россия представляет собой полноправного игрока в киберпространстве, который остается одной из главных угроз правительству США, дипломатической, военной, коммерческой и критической инфраструктуре", - сказал он. "Москва располагает высокоразвитой наступательной киберпрограммой, и в последние годы Кремль занял более агрессивную позицию в киберпространстве", - утверждал Коутс.

С его точки зрения, "Россия также использовала возможности в киберпространстве, предпринимая попытки оказать влияние на общественное мнение в Европе и Евразии". "По нашей оценке, операции РФ в киберпространстве по-прежнему будут нацелены на США и их союзников для сбора разведданных,... проведения операций по оказанию влияния для поддержки военных и политических целей России и подготовки киберсреды на случай непредвиденных обстоятельств", - утверждал глава нацразведки.