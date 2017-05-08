Лидер голодовки палестинских заключенных в Израиле тайно ест конфеты

Управление тюрем Израиля опубликовало видеозапись, на которой видно, как один из организаторов массовой голодовки среди заключенных палестинцев Марван Баргути, употребляет в пищу различные сладости, сообщает газета "Гаарец"

Около полутора тысяч палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, проводят бессрочную голодовку, добиваясь улучшения условий содержания. Организатором голодовки стал один из лидеров правящего палестинского движения ФАТХ Марван Баргути, который отбывает пять пожизненных сроков по обвинению в причастности к терактам времен "второй интифады" — антиизраильского восстания начала века. Несмотря на полтора десятка лет, проведенных за решеткой, он остается одним из самых популярных палестинских политиков, регулярно избирается на высокие партийные должности и даже упоминается в числе возможных преемников президента Махмуда Аббаса

По информации издания, Баргути дважды с начала забастовки был запечатлен камерами видеонаблюдения во время поедания печенья и конфет. На опубликованных записях видно, как он достает еду из тайника в уборной, оглядывается, чтобы удостовериться, что его никто не видит, после чего ест сладости. Чтобы уничтожить улики, Баргути прятал обертки от сладостей и мыл руки и лицо.

По информации издания, записи были сделаны в тюрьме Кишон, куда Баргути доставили после начала голодовки. Власти Израиля считают, что палестинский лидер использует забастовку заключенных в корыстных политических целях. "Как мы уже говорили, голодовка не связана с условиями содержания заключенных, а связана исключительно с желанием Баргути укрепить свой статус, чтобы подготовиться к уходу Абу Мазена (псевдоним главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса — ред.)", — цитирует газета заявление министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрдана. Он добавил, что Баргути "цинично использует" заключенных, которые "заплатят высокую цену" за голодовку.

В Управлении тюрем не уточнили, каким образом еда попадала в камеру Баргути.