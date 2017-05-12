Мадуро обвинил оппозицию Венесуэлы в убийстве демонстрантов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил сторонников оппозиции, которая организует акции протеста на улицах городов, в убийстве демонстрантов. Об этом сообщает Globovision

«Вчера (10 мая. — RT) умер в Мериде молодой рабочий, правым СМИ он не интересен, он умер от пули снайпера, которых блок «Круглый стол демократического единства» разместил в разных частях страны, чтобы убивать население страны», — заявил Мадуро.

Также он сообщил о странных обстоятельствах гибели молодого человека в одном из районов Каракаса.

«Он умер от свинцовой пули, которую могли выпустить только из самодельного оружия», — пояснил президент Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что в ходе очередного дня протестов в Венесуэле один человек погиб, десятки пострадали.