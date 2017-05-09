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Руководство Украины почтило память погибших во Второй мировой войне
Руководство Украины почтило 9 мая память погибших во Второй мировой войне. В Парке славы в центре украинской столицы первые лица государства во главе с президентом Петром Порошенко возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.
Почтить память воинов сюда пришли ветераны войны, представители духовенства, дипломаты. Присутствующие почтили минутой молчания погибших.
До 2015 года Украина традиционно отмечала День Победы в Великой Отечественной войне, затем Верховная рада приняла закон, согласно которому в стране 8 мая проходит День памяти и примирения, а 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Символом памятных мероприятий стал красный мак, а лозунгом - "1939-1945. Помним. Побеждаем".
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