Французская полиция отпустила корреспондентку RT

Французские правоохранительные органы отпустил задержанную ранее сотрудницу RT Шарлотту Дубенски.

Как отметила Дубенски, она была в восточной части Парижа и освещала протесты, связанные с президентскими выборами во Франции. Одна из групп протестующих отделилась от основной толпы и она последовала за ней. В этот момент её и задержали стражи порядка.

«Полицейские отлавливали маленькие группы людей, отделяя их от основной. После этого они проверяли их документы, сумки. Это случилось и со мной, при этом они видели моё журналистское удостоверение. После всех проверок они посадили нас в фургон и отвезли в полицейский участок», — рассказала она.

По её словам, сотрудников полиции смутило журналистское снаряжение, которое она взяла для освещения демонстраций.

«Они спросили, что в моей сумке, я сказала, что я журналист и освещаю протесты, так что у меня там есть маска от слезоточивого газа. Я пояснила, что это базовое снаряжение для защиты в процессе работы. Они посчитали, что это весьма необычные вещи для журналиста. Я попыталась объяснить всё, включая наличие аптечки», — добавила она.

После расспросов полицейские ненадолго вернули ей телефон, но увидев, что она с его помощью даёт интервью RT, потребовали его обратно.

Через некоторое время её освободили и выпустили, не объяснив при этом, где она находится. Выбраться из неизвестного района ей удалось благодаря подсказкам тех, кого отпустили вместе с ней.

Дубенски заявила, что полиция не предъявила ей обвинений.