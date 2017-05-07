Премьер Греции надеется вместе с Макроном изменить курс Европы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции и высказал надежду вместе с ним изменить курс Европы.

"Победа Эммануэля Макрона является глотком воздуха для Франции и для всей Европы. Я уверен, что мы будем тесно работать вместе, чтобы изменить курс Европы, вновь вдохновить ее народы, чтобы никогда не пережить кошмар крайне правых", — написал премьер-министр Греции в своём официальном аккаунте в твиттере.