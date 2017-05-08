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Макрон набрал 66,06% после обработки бюллетеней во Франции и за рубежом
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99%.
По итогам подсчета 35,4 миллиона бюллетеней (99,99%) свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).
Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.
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