Итальянская столица, несмотря на почти что летнюю жару, приняла в субботу и воскресенье сразу три акции "Бессмертный полк", в каждой из которых участвовало до 200 наших соотечественников и местных жителей.

На Эсквилинском холме в парке на площади Витторио Эммануэле прошло шествие, организованное культурной ассоциацией "Надежда". Участники акции, пришедшие на нее с флагами России, Италии и фотографиями ветеранов, обошли сад по кругу и устроили импровизированный концерт, спев песни военных лет и прочитав стихотворения, посвященные Победе.

"У нас впервые получилось сделать именно парад в центре, пусть даже вокруг парка, а это уже большое дело. Смысл "Бессмертного полка" заключается в том, чтобы пронести память наших предков-героев, а не в стоячем митинге", — заявила РИА Новости глава ассоциации Ирина Вихорева.

По ее словам, на акцию пришли выходцы не только из России, но и из Таджикистана, Туркменистана, Молдавии, Грузии, Украины и Белоруссии. Кроме того, акция привлекла соотечественников из других итальянских городов – Бари, Неаполя, Римини, Болоньи и Пизы, а также итальянцев-представителей ряда левых политических организаций.

В это же время аналогичная акция прошла на одной из исторических площадей Рима Пьяцца-дель-Пополо, участники которой решили не присоединяться к мероприятию на Эсквилине, заявляя о его якобы политизированности.

"На этой площади собрались соотечественники, которые пришли почтить память своих героев. Несмотря на то, что наши люди оторваны от родины, они вышли сюда отдать дань уважения своим дедам, воевавшим и работавшим в тылу, всем, кто обеспечил эту победу", – заявила координатор акции Тамара Джуранова, выразив надежду на объединение двух шествий в будущем году и проведение полноценного парада по улицам Рима.

Кроме того, в воскресенье памятная акция состоялась в южной столице Италии Неаполе. По словам ее организатора, сопредседателя координационного совета ассоциации российских соотечественников в Италии Юлии Минскер, участие в ней приняло около ста человек. Собравшиеся на площади Данте с георгиевскими ленточками и фотографиями ветеранов прошли до Базилики Святого Духа, где шествие завершилось праздничным концертом песен военных лет.

Накануне "Бессмертный полк" прошел в русской школе " Николай Гоголь " в Риме. Ее ученики и их родители принесли портреты своих родственников, сражавшихся на войне, и после небольшого митинга у стен школы прошли с ними в зал, где состоялся торжественный концерт. Дети и взрослые подготовили танцевальные номера, театральные сценки, чтение стихов и спели песни к празднику 9 Мая: на сцене среди прочих прозвучали знаменитые "Журавли" и "Катюша". В мероприятии помимо соотечественников участие приняли представители посольств Армении, Узбекистана и Белоруссии.

Приуроченные ко Дню Победы церемонии памяти пройдут во всех крупных городах севера Италии: в Милане, Турине, Венеции и Больцано, помимо этого 9 мая в небольшом итальянском городке Палестрина в области Лацио состоится традиционное возложение цветов к могилам трех советских воинов, бежавших из концлагеря и вместе с итальянским партизанами сражавшихся против фашизма.

В минувшем году в акции в Риме, организованной в память о погибших во время Великой Отечественной войны, приняли участие около 300 человек.

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.