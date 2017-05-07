Премьер Эстонии пообещал сделать границу с Россией одной из самых совершенных в Европе

Эстонско-российская граница будет одной из самых совершенных и высокотехнологичных границ в Европе. Об этом заявил премьер-министр республики Юри Ратас.

«Восточная граница будет одной из самых совершенных и высокотехнологичных границ в Эстонии, выстроенная и хорошо обслуживаемая граница существенно облегчит работу департамента полиции и пограничной охраны как по поимке незаконных нарушителей границы, так и пересекших её по ошибке, она также обеспечит лучшие условиях труда пограничников», — цитирует Интерфакс премьера.