Пентагон подтвердил нападение ИГ на военную базу в Ираке

В США подтвердили нападение террористов на военную базу с американскими инструкторами в Ираке. Смертники ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) атаковали объект сегодня ночью. В американской армии утверждают, что не понесли потерь, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

«Мы можем подтвердить неудавшуюся попытку нападения на базу Пешмерга (бойцы курдских формирований) и (возглавляемой США международной антитеррористической) коалиции рядом с городом Киркук (Ирак). Никто из военнослужащих коалиционных сил не пострадал, коалиция по-прежнему сосредоточена на ликвидации ИГ, которая является самой большой угрозой для мира и безопасности в регионе и во всем мире», - сообщили в CENTCOM.

Ранее сообщалось, что два смертника привели в действие взрывные устройства на въезде в базу. Еще три террориста не добрались до объекта — они были ликвидированы курдскими бойцами. Получили ранения шесть бойцов коалиции.